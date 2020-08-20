شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي عن لقاء إشبيلية: علينا أن نفخر بالوصول لنهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حفز مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، لاعبيه قبل نهائي الدوري الأوروبي، غدًا الجمعة، أمام إشبيلية، مشيرًا إلى أن التاريخ يكتبه المنتصر، بينما لا يتذكر أحد المهزومين.

وقال كونتي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: كلاعب خضت نهائيات كثيرة، فزت بها وخسرت، الناس فقط يتذكرونك إذا انتصرت، فزت بتشامبيونزليج، لكني خسرت 3 نهائيات، ما يسجله التاريخ هو ما تفوز به.

وأضاف: يجب أن يكون لدينا حماس واستغلال الفرصة، التي سنحت لنا من هذا المسار الأوروبي.. علينا أن نفخر بالوصول للنهائي بعد عشر سنوات.