شكرا لقرائتكم خبر عن أنطونيو ادان في صفوف سبورتنج لشبونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، اليوم الخميس، ضم حارس المرمى الإسباني أنطونيو ادان، وكان أدان قد ودع اليوم أيضا ناديه أتلتيكو مدريد، الذي لعب بصفوفه خلال آخر موسمين، عبر مقطع فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي.

وتأهل أدان صاحب الـ33 عاما في صفوف ريال مدريد الذي ظل في صفوفه حتى 2013، وبعدها انتقل إلى كالياري الإيطالي ثم ريال بيتيس الذي غادر صفوفه في 2018 للعب بصفوف «الروخيبلانكوس». وانتقل أدان بشكل حر لسبورتنج لشبونة، حيث سيتنافس على مكان أساسي بتشكيل الفريق مع الحارس لويس ماكسيميانو.