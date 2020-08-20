شكرا لقرائتكم خبر عن أبيدال في يوم الوداع: برشلونة وضعه مقعد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ودع الفرنسي إريك أبيدال السكرتير الفني السابق لبرشلونة، جماهير النادي الكتالوني برسالة مؤثرة اليوم الخميس، بعد إعلان البرسا رحيله بشكل رسمي الثلاثاء الماضي.

وكتب أبيدال، على حسابه الرسمي لموقع إنستجرام: أعزائي مشجعي برشلونة، أريد من خلال هذه السطور قول وداعًا لكم جميعا، أفعل ذلك بدافع الامتنان العميق لكوني شاركت هنا في مرحلتين مهمتين من حياتي، أحدهما كلاعب والآخر كرئيس للأمانة الفنية بالنادي«.

وأضاف: وضع الفريق معقد اليوم، لكن ليس هناك شك أنني أتمنى من كل قلبي التغلب على هذا الأمر، وأن تعود النجاحات في أقرب وقت التي يستحقها هذا النادي العظيم. شكرًا للجميع. يحيا برشلونة وتحيا كتالونيا.