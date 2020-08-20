شكوك حول مشاركة بواتنغ في نهائي دوري الابطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

تعرض اللاعب الدولي الالماني جيروم ​بواتنغ​ مدافع ​بايرن ميونيخ​ لإصابة عضلية خلال المباراة أمام ليون الفرنسي في نصف نهائي ادوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وتحوم الشكوك حول مشاركة بواتنغ في المباراة النهائية للبطولة القارية أمام ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي يوم الأحد المقبل.

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وتم استبدال بواتنغ بين شوطي المباراة لكن هانس فليك مدرب بايرن لم يكشف عن تعرض اللاعب للإصابة العضلية إلا بعد نهاية المباراة.

وعاد نيكلاس سوله لبايرن بعد غياب عدة أشهر بسبب إصابة في الركبة وشارك مكان بواتنغ في الشوط الثاني من مباراة ليون وقد يشارك أيضا في النهائي حال غياب بواتنغ كما يعتبر لوكاس هيرنانديز بديلا محتملا أيضا.