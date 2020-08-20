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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شكوك حول مشاركة بواتنغ في نهائي دوري الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020
تعرض اللاعب الدولي الالماني جيروم بواتنغ مدافع بايرن ميونيخ لإصابة عضلية خلال المباراة أمام ليون الفرنسي في نصف نهائي ادوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتحوم الشكوك حول مشاركة بواتنغ في المباراة النهائية للبطولة القارية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الأحد المقبل.
وتم استبدال بواتنغ بين شوطي المباراة لكن هانس فليك مدرب بايرن لم يكشف عن تعرض اللاعب للإصابة العضلية إلا بعد نهاية المباراة.
وعاد نيكلاس سوله لبايرن بعد غياب عدة أشهر بسبب إصابة في الركبة وشارك مكان بواتنغ في الشوط الثاني من مباراة ليون وقد يشارك أيضا في النهائي حال غياب بواتنغ كما يعتبر لوكاس هيرنانديز بديلا محتملا أيضا.
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