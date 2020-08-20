شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يفتتح صالة الكاراتيه والتايكوندو والجودو بالزمالك غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، عن افتتاح صالة الكاراتيه والتايكوندو والجودو بالنادي، يوم الجمعة بعد المقبل ووصف منصور الافتتاح بأنه سيكون الأكبر بين الأندية المصرية، وشدد مرتضى منصور خلال كلمته للأعضاء مساء اليوم، الخميس، الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا وارتداء الـ"كمامة" للحفاظ على صحة الجميع.

كما أكد رئيس الزمالك أنه سيتم عرض رسم بياني لفرع النادي في 6 أكتوبر عبر شاشة قناة الزمالك خلال 48 ساعة وتمنى مرتضى منصور فوز فريق الكرة الأول بالنادي فى لقاء القمة أمام الأهلي السبت المقبل، المقرر إقامته على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 من منافسات بطولة الدورى.

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واختتم منصور بتوجيه التهنئة للأعضاء بمناسبة العام الهجري الجديد، ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة الأهلى، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، والتى يسعى الزمالك فيها لتحقيق الفوز على الأهلى، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على المركز الثانى لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ احتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب برصيد 56 نقطة.

واستعد الزمالك لخوض مواجهة الأهلى، بخوض 4 مباريات فى مسابقة الدورى عقب استئنافها يوم 6 أغسطس الماضى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بـ26 لاعبًا فى المباريات الأربع التى خاضها بالبطولة قبل القمة المرتقبة، وذلك أمام أندية المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة ونادى مصر، على الترتيب، وهم: "محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود الونش وياسين مرعى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وحاتم محمد فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد زيزو وإسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومحمد حسام بيسو ويوسف أوباما وحسام أشرف فى خط الوسط، مصطفى محمد وأسامة فيصل وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد فى خط الهجوم".