شكرا لقرائتكم عدلى القيعى ينتقد حكم القمة ويؤكد: اغتال الأهلى الموسم الماضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على اختيار الكرواتي إيفان بيبك حكمًا لمباراة القمة 120 بين المارد الأحمر والزمالك في المباراة التي ستجمع الفريقين السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري.

قال القيعى في تصريحات لقناة الأهلى:" فى لقاء الموسم الماضي أمام بيراميدز حدث اغتيال لحق الأهلي في هذه المباراة، فنفس الحكم تجاهل احتساب ركلتي جزاء للأهلي، ووقتها حدث اعتراض وهمهمة".

تابع القيعى :" اتحاد الكرة لا يعلن عن الحكم من مرة أولى مباشرة، هو يعلن عن حكم تقوم انت بالاعتراض عليه، ليعلن بعدها عن الحكم الأصلي للقاء، هذا الأمر مُكرر، وذلك يسبب الريبة واتحاد الكرة يتبع نفس الأسلوب، حتى يجعلك تستنكر نفسك عندما تقوم بالاعتراض مُجددًا على التحكيم.. لماذا هذه الحيّل ؟ لماذا هذه بالونات الاختبار ؟ لماذا يتم تكرار الآمر بنفس الآلية بنفس الأسلوب".

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وانتقد مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى الأندية التي تطالب بإلغاء الدوري قائلا:" ليس من مصلحة الأندية المصرية المشاركة في البطولة الأفريقية والعربية إلغاء الدوري وهل من المعقول أن تذهب لملاقاة أندية المغرب دون جاهزية أو إستعدادا وهذا غير مقبول لكى تخرج الأنديىة من من أزمتها وتطربق الدنيا".

ورد القيعى على الادعاءات بأن الأهلى كان يستقطب اللاعبين بالأموال قائلا :"غير صحيح الحقيقة أننا كنا نقدم أكبر عرض وكنا نرضى اللاعب من عن طريق الإعلانات واللوائح وأمور تسويقية وكنا نصرف بما يتناسب مع قدراتنا المالية"مختتما :"النادى الأهلى الوحيد التي تنطبق على رخصة الأندية المحترفة".