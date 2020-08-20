شكرا لقرائتكم "كاف" يضع الحضرى ضمن استفتاء الحراس الأفضل في تاريخ كرة القدم بأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الحارس المخضرم عصام الحضرى، قائد المنتخب الوطنى السابق، ضمن استفتاء الحراس الأفضل في تاريخ كرة القدم بالقارة السمراء في القرن العشرين، مع العديد من الأساطير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وطرح الكاف استفتاء حول أفضل حارس مرمى إفريقي في القرن العشرين عبر صفحته على "تويتر"، حيث وضع 4 حراس من أساطير القارة السمراء على رأسهم عصام الحضرى، بالإضافة إلى الحارس المغربى بادو الزاكى، أنطوان بيل حارس مرمى الكاميرون، وجروبيلر حارس مرمى زيمبابوي.



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وخاض عصام الحضرى تاريخا حافلا مع المنتخب الوطنى والأندية التى لعب بقميصها، كما حفر اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

وتوج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها.

وقدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.