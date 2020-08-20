شكرا لقرائتكم رئيس الوزراء يحرز أول أهداف "مباراة الحكومة" في مدينة العلمين الجديدة "صور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع الدكتور مصطفى مدبولي احراز هدفا قويا خلال مبارة كرة القدم التي جمعته بعد من الوزراء من بينهم وزير الشباب والرياضة اشرف صبحي .

وتمكن رئيس الوزراء من تسديد هدفا فى مرمى حكومته خلال مشاركته فى مباراة كرة القدم أقيمت بين الوزراء بمدينة العلمين الجديدة وأحرز أول أهداف اللقاء.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وعدد من الوزارء فى لعب مباراة كرة قدم، وذلك عقب إعطائه إشارة البدء لأول فعالية رياضية تقام بمدينة العلمين الجديدة، والتى انطلقت من أمام مقر مجلس الوزراء بالمدينة، وحتى منطقة الملاعب بالكورنيش بحضور عدد من الوزراء والشباب.



40212-820202020528347-02



50804-820202020528346-01

Advertisements



68113-820202020528348-03



68113-820202020528348-04

وقال رئيس الوزراء فى تصريحات له، عقب مشاركته فى هذا الحدث الرياضى، إن إقامة هذه الفعالية الرياضية بمدينة العلمين الجديدة لها أكثر من هدف؛ فهى من جانب تبعث برسالة للمواطنين المصريين بأهمية ممارسة الرياضة، لما لها من دور مهم فى الحفاظ على الصحة، وتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة، فضلا عن كونها تساعد على تقليل الوزن، وتحفز الإنسان نحو مزيد من العمل، ومن ناحية أخرى يدعم هذا الحدث الرياضى عملية الجذب السياحى، كما يسوق للمشروعات القومية التى تعمل الدولة على تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى أهمية كبيرة لدفع الشباب نحو استدامة ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يعتمد فى استراتيجيته ببناء الإنسان المصرى على محور الرياضة إلى جانب محاور التعليم والصحة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الوزراء المشاركين فى مباراة كرة القدم هم: وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير الطيران محمد عنبة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.