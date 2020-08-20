شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الاهلى.. إيفان بيبيك فى المباراة الفاصلة الثالثة مع الأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود الحكم الكرواتي إيفان بيبيك حكم لقاء القمة 120 السبت المقبل بين الاهلى والزمالك فى الجولة 21 من مسابقة الدوري العام، المباراة الثالثة والفقاصلة له مع الاهلى حيث قاد مواجهتين للمارد الاحمر انتهت بنفس النتيجة 1-0، فى مباراة للفوز واخري للهزيمة.

وسبق للكرواتى التحكيم في الديربي المصري حيث قاد المباراة التي انتهت بهدف دون رد في موسم 2007-2008 عندما سجل أبو تريكة هدفه الشهير في مرمى عبد المنصف.، كما أدار بيبيك مواجهة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي التي انتهت بفوز بيراميدز بهدف سجله كينو.

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد، اليوم الخميس، أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها فى التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ 21 لمسابقة الدورى الممتاز. وسيتولى الحكم الكرواتى إيفان بيبك مهمة إدارة المباراة ويعاونه كمساعد أول جوران باتاكى، ومساعد ثان إيفيكا مودريتش. الحكم الرابع هو فران يوڤيتش، فيما سيكون حكم الفيديو جوران جابريلو، وحكم فيديو مساعد هو توميسلاڤ بيتروڤيتش. Advertisements ويبلغ الحكم الكرواتى من العمر 43 عاما، وتقلد الشارة الدولية من الاتحاد الدولى "الفيفا" منذ عام 2003. ولم يشارك بيبيك من قبل فى إدارة أى مباراة فى نهائيات كأس العالم، وكان ضمن قائمة الحكام الأولبة لمونديال 2010 فى جنوب أفريقيا ولكنه لم ينضم للقائمة النهائية. وأدار بيبيك هذا الموسم 2019-2020، 33 مباراة من بينها مواجهتى سيليتك الأسكتلندى ولاتسيو الإيطالى، كراسنودار الروسى وخيتافى الإسبانى فى دور المجموعات من الدورى الأوروبى، ومباراة دينامو كيف الأوكرانى وكلوب بروج البلجيكى فى التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا. كما أدار بيبك 4 مباريات هذا الموسم فى الدورى السعودى للمحترفين، أبرزها مباراة الهلال والفتح، بالإضافة إلى مبارتين فى كأس خادم الحرمين الشريفين. وشارك الحكم فى إدارة 20 مباراة بالدورى الكرواتى هذا الموسم، وكانت آخر مباراة يديرها تحكيميا فى قمة الدورى التركى يوم 12 يوليو الماضى بين دينامو زغرب وهايدوك سبليت.

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