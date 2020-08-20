- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل اتحاد كلباء وخورفكان في الدورة الرباعية الودية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى فريقا اتحاد كلباء وخورفكان بنتيجة التعادل بهدف لمثله اليوم في لقاء الفريقين ضمن الدورة الرباعية الودية التي ينظمها نادي الشارقة على استاد خالد بن محمد في الحزانة. وكان الشارقة قد دشن البطولة أمس بالخسارة من عجمان 2-1.
وتأتي الدورة الودية ضمن استعدادات الفرق الأربعة للموسم الجديد لدوري الخليج العربي الذي ينطلق 9 سبتمبر المقبل، وفي أولى المباريات بعد عودة النشاط منذ توقفه في 15 مارس الماضي.
افتتح كلباء النتيجة عن طريق البرازيلي واندرسون في الدقيقة 15 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن حارس خورفكان محمد يوسف من التصدي لها. في المقابل سجل خورفكان هدف التعادل عن طرق لاعب برازيلي أيضا هو انطونيو داسيلفا، بعد ان اكمل كرة ارتدت من بين يد الحارس جمال عبدالله في الدقيقة 35.
وخاض الفريقان المباراة بحذر خشية التعرض للإصابات وبسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة مما قاد لإجراء تبديلات عديدة من الجانبين، خاصة وأنها تقام ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا من دون جمهور وعلى ثلاثة أشواط، بواقع 30 دقيقة لكل شوط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تعادل اتحاد كلباء وخورفكان في الدورة الرباعية الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.