شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تشكيلة باريس سان جيرمان تكتسح بايرن ميونيخ قبل نهائي «تشامبيونزليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان، الأحد المقبل، في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية «لشبونة».

الفريق البافاري تجاوز ليون في نصف النهائي بالفوز عليه (3-0)، بينما أنهى سان جيرمان مغامرة لايبزيج بالنتيجة ذاتها. وألقت صحيفة «الصن» البريطانية الضوء على الإنفاقات الضخمة التي تكبدتها إدارة النادي الباريسي منذ استحواذها عليه في 2011، لتصل إلى 1.1 مليار جنيه إسترليني، حتى الوصول إلى نهائي دوري الأبطال.

وأشارت إلى بلوغ تكلفة القائمة الحالية لسان جيرمان 703.6 مليون جنيه إسترليني، بينما تبلغ تكلفة التشكيلة الأساسية التي واجهت لايبزيج، 540.1 مليون جنيه إسترليني. أما الفريق البافاري، فإن تكلفة قائمته الحالية لا تزيد عن نصف إجمالي تكلفة قائمة نظيره الفرنسي، إذ تبلغ 330 مليون جنيه إسترليني فقط.

وبالنسبة لتشكيلة بايرن الأساسية التي واجه بها ليون، فإن تكلفتها تبلغ 90.1 مليون جنيه إسترليني فقط، أي أقل بكثير من منافسه المقبل.