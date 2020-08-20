شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى ينفي حدوث أي أزمة في الزمالك قبل القمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالكK حدوث أي أزمات داخل صفوف الفريق خلال الساعات الأخيرة قبل لقاء القمة أمام الأهلي المقررة إقامته يوم السبت المقبل بالدوري الممتاز.
وأكد أمير مرتضى استياءه الشديد من تكرار اختلاق وقائع غير صحيحة تهدف لضرب استقرار الفريق قبل القمة وهو أمر أصبح مكررا في السنوات الأخيرة.
مؤكدًا تركيز الجميع سواء لاعبين أو جهازا فنيا للفوز بالقمة لإسعاد الجماهير البيضاء. ويواجه الزمالك فريق الأهلي في الجولة الحادية والعشرين للدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.
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