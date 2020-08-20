شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يبدأ ترميم برشلونة عقب زلزال البايرن.. وساديو على ردار المدرب الهولندي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقارير إسبانية عن رغبة رونالد كومان، المدير الفني الجديد لفريق برشلونة في التعاقد مع ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم هجوم الفريق الكاتالوني خلال الموسم المقبل.
ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن كومان يبحث عن تجديد دماء فريق برشلونة في الوقت الراهن لإعادة هيبته الكروية داخل المستطيل الأخضر، وأنه يبحث عن مهاجمي الدوري الإنجليزي المميزين ومنهم ساديو ماني.
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