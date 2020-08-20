شكرا لقرائتكم خبر عن أورساتو حكم نهائي الأبطال بين البايرن وباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، مهمة إدارة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا إلى الحكم الايطالي دانيلي أورساتو. ومن المقرر أن تجمع مباراة النهائي بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، يوم الأحد المقبل في مدينة لشبونة البرتغالية.
أورساتو يبلغ من العمر 44 عامًا، وحصل على شارة التحكيم الدولي من فيفا عام 2010، لكنها المرة الأولى التي يتولى فيها إدراة نهائي إحدى البطولات الأوروبية الكبرى.
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