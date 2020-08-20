شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يحسم أولى صفقاته الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبرم أتلتيكو مدريد أولى صفقاته للموسم الجديد، بالتعاقد مع الحارس الدولي الكرواتي إيفو جربيتش، الذي وقع على عقد لمدة 4 مواسم.

وأعلن الأتلتي صفقة إيفو جربيتش في عملية تضمنت انتقال البرازيلي أليكس دوس سانتوس، حارس مرمى فريق الشباب بالروخي بلانكوس، إلى لوكوموتيف زغرب.

ووقع جربيتش القادم من النادي الكرواتي على العقد، اليوم الخميس، حيث لم يشارك في مباريات الموسم الجديد مع ناديه السابق إزاء بيعه الوشيك للأتلتي.

وسيصبح جربيتش الحارس الثاني للفريق المدريدي، بعد تأكد رحيل أنطونيو أدان لصفوف سبورتنج لشبونة بعد موسمين خاض فيهما 7 مباريات.

وأوضح البيان: «جربيتش أصبح لاعبا جديدا معنا، بعد توصل النادي لاتفاق مع لوكوموتيف زغرب. الحارس، الذي اجتاز الفحوصات الطبية في مستشفى جامعة نافارا، سيلعب بفريقنا حتى 2024».

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