فليك مدرب بايرن ميونيخ سادس مدرب ألماني في نهائي دوري الأبطال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح هانز فليك سادس مدرب ألماني يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، بفوز بايرن ميونخ على أوليمبيك ليون الفرنسي (3-0)، أمس الأربعاء، في نصف النهائي.

وانضم بذلك إلى قائمة تضم كلا من: أوتمار هيتسفيلد ويوب هاينكس وكلاوس توبمولر ويورجن كلوب وتوماس توخيل، الذي سيكون منافسا له في النهائي، الأحد المقبل، على رأس الجهاز الفني لباريس سان جيرمان. ووصل هيتسفيلد إلى النهائي ثلاث مرات، واحدة مع بوروسيا دورتموند واثنتين مع بايرن ميونخ.

وفاز باللقب مع دورتموند في عام 1997، بعد تغلبه على يوفنتوس (1-3)، وخسر مع بايرن ميونخ نهائي برشلونة الأسطوري أمام مانشستر يونايتد (2-1)، في عام 1999، في الوقت المحتسب بدل الضائع.

عاد مجددا ليفوز بالبطولة مع البافاري في عام 2001، بعد تغلبه على فالنسيا بركلات الترجيح. وفاز هاينكس بأول نهائي له مع ريال مدريد عام 1998، بعد تغلبه على يوفنتوس (1-0).

وخسر مع بايرن أمام تشيلسي بركلات الترجيح، في عام 2012؛ ثم عاد ليفوز مع البافاري على غريمه دورتموند (1-2)، عام 2013. وخسر كلاوس توبمولر النهائي الوحيد له مع ليفركوزن، أمام ريال مدريد (2-1)، في عام 2002.

أما كلوب فخسر أول مباراتين نهائيتين له، مع دورتموند أمام بايرن هاينكس عام 2013، بنتيجة (2-1)، وبرفقة ليفربول أمام ريال مدريد عام 2018 (1-3)، لكنه فاز بالثالثة مع الريدز عام 2019 أمام توتنهام (2-0). وسيصبح المنتصر الأحد المقبل رابع مدرب ألماني، بعد هيتسفيلد وهاينكس وكلوب، يتوج بالكأس ذات الأذنين.

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