شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يساند كومان: أتمنى لك التوفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن دعمه للهولندي رونالد كومان، المدير الفني الجديد لبرشلونة، بعد توليه قيادة الفريق الكتالوني. وأعلن برشلونة رسميًا، أمس الأربعاء، إسناد مهمة المدير الفني لكومان، عقب إقالة كيكي سيتين من منصبه.

وأظهر بيب جوارديولا سعادته بتولي كومان تدريب برشلونة، حيث هنأه بتغريدة عبر حسابه على تويتر، فقال: «أتمنى لك كل التوفيق في هذا العالم، رونالد».