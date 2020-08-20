شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة «القمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: حكم ساحة: ايڤان بيبك مساعد أول: جوران پاتاكي مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش حكم رابع: فران يوڤيتش حكم فيديو: جوران جابريلو حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش Advertisements كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة. الوضع في مصر

اصابات 96,914

تعافي 62,553

وفيات 5,197

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