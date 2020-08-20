شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكيه» مطلوب في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية إن لاعب فريق برشلونة الإسباني جيرارد بيكية، مطلوب في أحد اندية الدوري الإنجليزي الممتاز للمشاركة معه في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن النادي الذي يرغب في الحصول على خدمات «بيكية» هو نادي فولهام الإنجليزي، وذلك لتدعيم خط دفاعه من اجل المنافسة في مباريات الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

واكدت الصحيفة أن المدير الفني للبرسا رونالد كومان سيقوم بالعديد من التغيرات على الفريق الإسباني، والتى من الممكن أن تشمل خروج العديد من اللاعبين وعلى رأسهم بيكيه.

وكان قد قال لاعب دفاع البرسا في تصريحات عقب مباراة الفريق امام فريق بايرن ميونخ الألماني والتي انتهت بنتيجة كبيرة بثمانية أهداف مقابل هدفين، أنه يبدي استعداده لمغادرة النادي، من أجل إعادة بناء الفريق.