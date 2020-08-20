شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيلور نافاس يعود لتدريبات باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020 اعلن نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي ان حارس مرماه الكوستاريكي ​كيلور نافاس​ عاد الى تدريبات الفريق استعدادا للمباراة النهائية من دوري ابطال اوروبا امام بايرن ميونيخ الالماني.

Advertisements وتعرض الحارس السابق لريال مدريد للاصابة خلال لقاء اتالانتا الايطالي في ربع النهائي وغاب عن لقاء النصف نهائي امام لايبزيغ الا انه اصبح حاضرا للقاء النهائي. النادي الباريسي لم يعلن شفاء حارس مرماه الا انه اكد انه سيخوض التمارين مع زملائه وسوف يقف الاطباء على جهازيته من عدمها لخوض اللقاء ام لا.

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