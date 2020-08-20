شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو يسعى لإنتشال ريال مدريد من ورطة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020 كشفت تقارير صحفية أن مدرب ​توتنهام​، البرتغالي ​جوزيه مورينيو​، يسعى لإعادة مهلجم ​ريال مدريد​، الويلزي ​غاريث بايل​، إلى صفوف السبيرز.

وأفاد موقع "Elespanol"، أن السبيشل وان مهتم شخصيا بغاريث بايل، ويرغب في رؤية النسخة الأفضل للجناح الويلزي. Advertisements وقد يكون المدرب البرتغالي طوق النجاة الذي يمنح إدارة الميرينغي فرصة التخلص من بايل خلال الميركاتو الصيفي. وبات الجناح الويلزي عبئا لا يمكن احتماله في سانتياغو برنابيو بعدما خرج من خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بشكل كامل، وسط رغبة إدارة النادي الملكي في التخلص منه، خاصة وأنه يكلف خزائن الفريق أكثر من 14 مليون يورو سنويا.

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