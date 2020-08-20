اخبار الرياضه

مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على صفقة من الدوري الالماني

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر يونايتد يزاحم على صفقة من الدوري الالماني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

إقتحم ​مانشستر يونايتد​ سباق المنافسة للظفر بخدمات مدافع لايبزيغ ​دايوت أوباميكانو​ المطلوب أيضاً في ​ريال مدريد​ وآرسنال.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن يونايتد يتابع الفرنسي ويرغب في ضمه هذا الصيف في وقت يجد النادي الملكي في أوباميكانو مواصفات خليفة قائد الفريق سيرجيو راموس.

Advertisements

 

وأضافت أن أوباميكانو لن يرحل عن لايبزيغ بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

وختمت الصحيفة أن هذا المبلغ لن يكون عقبة في طريق اليونايتد خصوصاً بعد فشل صفقة ضم نجم بوروسيا دورتموند، جادون سانشو والتي قدرت بـ 108 ملايين جنيه إسترليني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على صفقة من الدوري الالماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا