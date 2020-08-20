مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على صفقة من الدوري الالماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

إقتحم ​مانشستر يونايتد​ سباق المنافسة للظفر بخدمات مدافع لايبزيغ ​دايوت أوباميكانو​ المطلوب أيضاً في ​ريال مدريد​ وآرسنال.



وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن يونايتد يتابع الفرنسي ويرغب في ضمه هذا الصيف في وقت يجد النادي الملكي في أوباميكانو مواصفات خليفة قائد الفريق سيرجيو راموس.

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وأضافت أن أوباميكانو لن يرحل عن لايبزيغ بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني.

وختمت الصحيفة أن هذا المبلغ لن يكون عقبة في طريق اليونايتد خصوصاً بعد فشل صفقة ضم نجم بوروسيا دورتموند، جادون سانشو والتي قدرت بـ 108 ملايين جنيه إسترليني.