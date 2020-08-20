شكرا لقرائتكم سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا لكافة اللاعبين والجهاز الفني والاداري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عمرو اسماعيل مدير شئون اللاعبين بنادى سموحة تلقى ناديه اخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسه دكتور محمد سلطان يفيد سلبية مسحة كورنا للفريق بالكامل جهاز فنى وطبى وادارى ولاعبين وعاملين قبل مواجهه بيراميدز، والمقرر لها التاسعة مساء على ملعب استاد الاسكندريه فى اطار مواجهات الجوله الحادى والعشرين لمسابقه الدورى العام.

ويختتم الفربق تدريباته فى السادسة مساء اليوم على ملاعب سموحه قبل اختيار 20 لاعب للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراه الغد ، ويسعى حماده صدقى المدير الفني للفريق السكندري لتحقيق فوز وثلاث نقاط تعزز من موقف الفريق نحو الزحف بالمربع الذهبى بعد سلسله من التعادلات الاخيره امام انبى و المقاولون العرب.

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وينتظر مسئولو سموحة القرار النهائى من نظرائهم بالنادى الأهلى لتجديد إعارة ثنائى الفريق الأحمر صلاح محسن وناصر ماهر لمدة موسم بعد تألقهما بشكل كبير مع الفريق السكندرى، وأصبحا من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها حمادة صدقى المدير الفنى للفريق فى تشكيلته الأساسية.

ويعول فرج عامر، رئيس نادى سموحه ، كثيراً على تجديد إعارة الثنائى فى ظل علمه بعدم رغبة السويسرى رينيه فايلر فى عودتهما فى الموسم المقبل، إلا أن الأنباء التى ترددت خلال الفترة الماضية عن احتمالية رحيل المدرب السويسرى جعلت لجنة التخطيط تنتظر الموقف النهائى لفايلر لحسم ملف صفقات اللاعبين المعارين، خاصة أن هناك عدداً من اللاعبين تتمنى اللجنة عودتهم للقلعة الحمراء ويرفض المدير الفنى ذلك بداعى عدم الحاجة إليهم.

من ناحية أخرى، خضع الفريق الكروى الأول بنادى سموحة لمسحة طبية أمس، وفقا للبروتوكول الطبى قبل المباريات بإجراء المسحة قبل المباراة بـ48 ساعة، حيث يلتقى الفريق السكندرى نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ21 على ملعب استاد الإسكندرية، وأكد الجهاز الفنى لسموحة أن أى لاعب سيتغيب عن المسحة أو فى حال التأخير سيتم استبعاده من تشكيل المباراة وسيتم توقيع عقوبة مالية عليه.