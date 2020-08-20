شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. فايلر يرفض المجازفة بجيرالدو في مواجهة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المجازفة بالأنجولي جيرالدو في مواجهة القمة أمام الزمالك المقرر اقامتها يوم السبت المقبل رغم تماثله الى حد كبير من إصابة العضلة الخلفية التي لحقت به في مباراة أسوان الماضية، وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الأنجولي جيرالدو جاهز لدخول قائمة مباراة الزمالك، موضحاً أن حالة جيرالدو تحسّنت كثيراً من الإصابة التى تعرض لها مُشيراً إلى أن اللاعب سيشارك فى مران الغد الجماعى بنسبة كبيرة تمهيداً للانضمام لقائمة الفريق فى مباراة الزمالك.

واستقر فايلر على إبقاء جيرالدو على مقاعد البدلاء حال اصطحابه في قائمة مواجهة الزمالك، في الوقت الذي تقلصت فرص زميله أحمد الشيخ في اللحاق بالمباراة لاستمرار معاناته من إصابة قوية في كعب القدم تعرض لها في مباراة أسوان أيضا.

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من ناحية أخرى، حرص محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على زيارة محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم اليوم، الخميس؛ للاطمئنان على حالته بعد إجراء جراحة ناجحة في الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية، ورافق الخطيب في الزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق. وقام الخطيب بالشد من أزر اللاعب، وتمنى له الشفاء والعودة بشكل أقوى للملاعب، مؤكدًا دعم النادي له في هذه الإصابة، وثقة الجميع في عزيمته وقدرته على تخطي الإصابة والعودة لدعم الفريق من جديد.

وخضع متولي لجراحة ناجحة فى الرباط الصليبي على يد الدكتور أحمد عبدالعزيز، وطلب اللاعب من سيد عبد الحفيظ إجراء الجراحة فى القاهرة بمعرفة الدكتور أحمد عبدالعزيز لثقته وثقة الجميع بقدراته وخبراته العالمية فى مثل هذه الجراحات. وتعرض محمود متولي للإصابة بقطع كامل في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان بالدوري التي أقيمت مساء الاثنين الماضى، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.