شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: التفاوض مع فايلر "جريمة" و فلسفة الأهلى بناء المواطن الصالح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى على الأنباء التي أثيرت خلال الفترة الماضية بشأن التفاوض مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأحمر.

وكانت صحيفة سويسرية رجحت انتقال فايلر إلى بيراميدز نهاية سبتمبر المقبل في أقوى الصفقات الصيفية التي يسعى المنافس للقلعة الحمراء خطفها بنهاية الموسم.

قال القيعى في تصريحات لقناة الأهلى :" إذا كان كلام التفاوض مع فايلر صحيح يبقى ذلك جريمة لأنه يخرق قواعد الاتحاد الدولى ومن فعل ذلك سيحاسب ولو كان شائعة يبقى تدنى".

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تابع القيعى:" العالم لا ينظر إلى الأهلى كصائد البطولات فقط ولكن كنبراس للاحترام وله فلسفته في بناء المواطن الصالح والأهلى لم يخترع الذرة ولكنه يتمسك بثوابت العلم الذى يخترع الذرة".