شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. الجبلاية تلجأ لرئيس لجنة حكام سابق لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "شوبر كورة" أن مسئولو لجنة الحكام الحالية ، استعانو برئيس لجنة حكام سابق من أجل الاستقرار على حكام لمباريات قمة الزمالك و الأهلي المقرر لها السبت المقبل ، بحكم علاقته بعدد من الحكام الأوروبيين ، لتعيين الأفضل لقمة الدوري المصري.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن طاقم الحكام الكرواتي الذى سيدير قمة الزمالك و الأهلي فى التاسعة مساء السبت المقبل فى الجولة الـ21 للدوري خضعوا لتحليل PCR الذى يوضح وجود فيروس كورونا من عدمه و تم إرسال نسخة منه إلى اتحاد الكرة.

أضاف مسئولو الجبلاية أنه كان من بين الشروط لإختيار حكام القمة هو أن يخضع الطاقم بالكامل لتحليل PCR .

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك

مساعد أول: جوران پاتاكي

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مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

من المقرر أن يصل طاقم الحكام إلى القاهرة خلال الساعات القادمة لإدارة مباراة القطبين فى قمة الدوري المصري.