شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. تعرف على طاقم تحكيم مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي: حكم ساحة: ايڤان بيبك مساعد أول: جوران پاتاكي مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش Advertisements حكم رابع: فران يوڤيتش حكم فيديو: جوران جابريلو حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

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