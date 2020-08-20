شكرا لقرائتكم الزمالك يستقبل بائع التين الشوكى وأحمد مرتضى: سنحقق أمنيته بالعمل فى النادى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل مسئولو الزمالك، عزت الزاهى بائع التين الشوكى، صاحب الواقعة الشهيرة فى التجمع الخامس، فى مقر نادى الزمالك، اليوم، الخميس، تلبية لطلب البائع الذى أبدى رغبته فى العمل داخل قلعة ميت عقبة، وقال أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى وقت سابق مطلع هذا الأسبوع، "المستشار مرتضى منصور يلبي نداء المواطن المحترم بائع التين.. نادى الزمالك ورئيسه فى انتظاره للمقابلة هذا الأسبوع لتحقيق أمنيته إن شاء الله".

وقام شريف حسين، نائب المدير التنفيذى لنادى الزمالك، باستقبال بائع التين الشوكى، بعد قرار مرتضى منصور رئيس النادى بتوفير فرصة عمل له داخل قلعة ميت عقبة، وكان هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، علق على واقعة إهانة بائع "التين الشوكى" قائلاً، "هناك فارق بين تطبيق القانون والتعسف فى تطبيقه، وكان يجب على الموظفة أن تتعامل بالقانون دون تعسف، وهذا ما عرضها للمسألة"، مشدداً على أن مساعد وزير الإسكان استدعى البائع وقام بتعويضه عن خسائره فى هذه الوقعة.

وأضاف "يونس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر التليفزيون المصرى، قائلاً:"استدعى المواطن وعوضه بأكثر بكثير من قيمة التين.. ورغم ذلك مستمرون ومصرون على تطبيق القانون ولكن دون إهانة أحد".

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وأكد المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة توازن فى تطبيق القانون ولا تتعسف فى تطبيقه، وتابع: "مستمرون فى مواجهة كافة المظاهر العشوائية حتى لا تنتقل إلى المدن الجديدة".

وكان فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يُظهر إحدى موظفات مدينة القاهرة الجديدة، تتعامل بحدة مع أحد الباعة الجائلين، وهو صاحب "عربة تين" بأحد الشوارع، وتقوم بإلقاء التين من فوق العربة على الأرض، وكلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بإنهاء انتداب الموظفة بالجهاز، وعودتها لعملها الأصلى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأبدى بائع التين الشوكى فى مداخلة مع برنامج "التاسعة" رغبته فى العمل داخل نادى الزمالك ليعلن أحمد مرتضى منصور استجابة رئيس النادى لمطلبه.