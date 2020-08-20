شكرا لقرائتكم كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة القمة.. الكرواتي إيفان بيبيك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد، اليوم الخميس، أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها فى التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الـ 21 لمسابقة الدورى الممتاز.

وسيتولى الحكم الكرواتى إيفان بيبك مهمة إدارة المباراة ويعاونه كمساعد أول جوران باتاكى، ومساعد ثان إيفيكا مودريتش.

الحكم الرابع هو فران يوڤيتش، فيما سيكون حكم الفيديو جوران جابريلو، وحكم فيديو مساعد هو توميسلاڤ بيتروڤيتش.

ويبلغ الحكم الكرواتى من العمر 43 عاما، وتقلد الشارة الدولية من الاتحاد الدولى "الفيفا" منذ عام 2003.

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ولم يشارك بيبيك من قبل فى إدارة أى مباراة فى نهائيات كأس العالم، وكان ضمن قائمة الحكام الأولبة لمونديال 2010 فى جنوب أفريقيا ولكنه لم ينضم للقائمة النهائية.

وأدار بيبيك هذا الموسم 2019-2020، 33 مباراة من بينها مواجهتى سيليتك الأسكتلندى ولاتسيو الإيطالى، كراسنودار الروسى وخيتافى الإسبانى فى دور المجموعات من الدورى الأوروبى، ومباراة دينامو كيف الأوكرانى وكلوب بروج البلجيكى فى التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من دورى أبطال أوروبا.

كما أدار بيبك 4 مباريات هذا الموسم فى الدورى السعودى للمحترفين، أبرزها مباراة الهلال والفتح، بالإضافة إلى مبارتين فى كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك الحكم فى إدارة 20 مباراة بالدورى الكرواتى هذا الموسم، وكانت آخر مباراة يديرها تحكيميا فى قمة الدورى التركى يوم 12 يوليو الماضى بين دينامو زغرب وهايدوك سبليت.