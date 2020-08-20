شكرا لقرائتكم الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يفتتح فريق ليفربول، حامل اللقب، منافسات موسم 2020 - 2021 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمواجهة فريق ليدز يونايتد، بطل دوري البطولة (الدرجة الأولى) على ملعب أنفيلد يوم 12 سبتمبر المقبل. ويستضيف مانشستر سيتي فريق أستون فيلا، فيما يحل مانشستر يونايتد ضيفا على بيرنلي.

ومع ذلك، لن تقام المباراتان خلال عطلة نهاية الاسبوع الافتتاحية وسيتم تحديد موعد لاحق لهما لأن فريقي مانشستر (مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد) لعبا في الأدوار النهائية في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال في أغسطس الجاري.

ويلعب تشيلسي ووولفرهامبتون، اللذان أنهيا منافسات البطولتين الأوروبيتين، يوم 14 سبتمبر. حيث يحل تشيلسي ضيفا على برايتون، بينما يلتقي وولفرهامبتون مع مضيفه شيفيلد يونايتد.

وأنهى يورغن كلوب، مدرب ليفربول، انتظار النادي لمدة 30 عاما للتتويج بلقب الدوري، حيث حصد 99 نقطة، بينما عاد ليدز للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى منذ موسم 2003 - 2004.

وسيكون هذا اختبارا صعبا أمام ليدز، الذي يدربه مارسيلو بييلسا، حيث إن الفريق لا يواجه فقط حامل اللعب، ولكن أيضا فريقا لم يخسر أي مباراة على أرضه في ثلاثة مواسم متتالية.

ويلتقي ليفربول مع منافسين أقوياء في مبارياته الثلاث الافتتاحية حيث يحل ضيفا على تشيلسي - الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع - بعد استضافة ليدز، ثم يلتقي أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي.

Advertisements

وسيكون لدى ليفربول فرصة لإثبات الذات أمام أرسنال قبل بداية الموسم، عندما يلتقي الفريقان يوم 29 أغسطس الماضي على ملعب ويمبلي في بطولة درع الاتحاد الإنجليزي (الدرع الخيرية سابقا) التي تجمع بين الفائز بلقب الدوري ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي. ويبدأ ويست بروميتش وفولهام، الصاعدان من دوري الدرجة الأولى، الموسم على أرضيهما. ويستضيف فولهام فريق أرسنال، فيما يلعب وست بروميتش مع ليستر سيتي، الذي يدربه بريندان رودجرز.

وتتضمن مباريات اليوم الافتتاحي للموسم، 12 سبتمبر، مواجهتين بين توتنهام وإيفرتون، وويستهام ونيوكاسل. وبعدما أدت جائحة كورونا إلى أن يمتد الموسم الماضي حتى يوليو الماضي، سيكون الموسم الجديد أقل بخمسة أسابيع، لينتهي يوم 23 مايو المقبل.

ومن المقرر إقامة مباريات يومي 26 و28 ديسمبر و2 يناير، دون عطلة شتوية كما حدث الموسم الماضي. وبدلا من ذلك، تهدف رابطة الدوري إلى تقسيم مباريات جولتين في منتصف الأسبوع من المباريات التي تقام في يناير. وسيكون هناك ازدحام للمباريات بالنظر إلى المباريات الأوروبية ومسابقات الكأس المحلية.

ويبدأ فريق توتنهام، بقيادة جوزيه مورينيو، منافسات المباريات التأهيلية لدور المجموعات بالدوري الأوروبي 17 سبتمبر، لذلك يمكن بالفعل أن يخوض الفريق مباراتين في أسبوع واحد. ويمكن أن يخوض مانشستر سيتي مباراته الافتتاحية أمام أستون فيلا يوم 15 سبتمبر.

وهذا هو نفس الموعد الذي تلعب فيه فرق الدوري الإنجليزي، التي لن تشارك في المنافسات الأوروبية، منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزي المحترفة. وهي مسابقة لديها جدول مزدحم من المباريات.

وبداية من 15 – 16 سبتمبر ستقام مباريات الأدوار من الثاني إلى الرابع للبطولة بشكل متتال في منتصف الأسبوع، وذلك حتى 30 أيلول سبتمبر. ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي على ملعب ويمبلي يوم 28 شباط/فبراير.

وتقام مباريات الدور الأول لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في أيلول/سبتمبر ولكن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لن تشارك حتى الدور الثالث. ولن تقام مباريات الإعادة في حال التعادل هذا الموسم.