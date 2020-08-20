تفاصيل تمرد فرجاني ساسي و "خناقته" مع حازم إمام في مران الزمالك قبل القمة





تطورت أزمة فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فبعد اعتراضه بالأمس بطريقة غير لائقة وركله لزجاجات المياة في ملعب التدريب بسبب تأخر حصوله على المستحقات، شهد اليوم الخميس أزمة جديدة للاعب التونسي.

وخلال مران الزمالك، دخل ساسي وحازم إمام في مشادة كلامية على خلفية عدم تمرير حازم لفرجاني الكرة بشكل صحيح، قبل أن يقوم الأخير بتوجيه السباب لقائد الزمالك الذي لم يتهاون في حقه.

ولم يرد حازم إمام على ساسي في الملعب، حيث توجه مسرعًا إلى غرفة خلع الملابس، حتى وصل إلى المتعلقات الخاصة باللاعب التونسي ليقوم بكسر هاتفه المحمول والساعة الشخصية الخاصة به.

Advertisements

وفوجئ فرجاني ساسي بفعلة حازم إمام مع سماع تهديدات من قبل الأخير بأنه سيلحق به الأذى فيما بعد، ولن يكتفي بكسر أغراضه الشخصية، قبل أن يتدخل كبار الفريق لاحتواء غصب اللاعبان.

وعلى الفوز توجه فرجاني ساسي إلى المشرف على الكرة بالزمالك أمير مرتضى منصور، ليشكو له نتيجة الأضرار التي لحقت بأغراضه الشخصية من كابتن الفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل في الجولة 21 من عمر الدوري العام، حيث ستقام المباراة على استاد القاهرة في تمام الساعة التاسعة مساءً.