شكرا لقرائتكم خبر عن صالة الشباب والرياضة بأكتوبر تستضيف نهائيات كأس السلة رجال وسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد نهائيات بطولة كأس مصر رجال وسيدات، بالإضافة إلى الملاعب المستضيفة للبطولة، وتقام منافسات نصف نهائي الكأس رجال بين فريقى سموحة و الاتحاد وسبورتنج والأهلى يوم 23 أغسطس الجارى ، بينما تقام منافسات السيدات غدا، بين سبورتنج وهليوبوليس، و سموحة و الجزيرة ، على أن تقام المباريات بصالة الشباب و الرياضة بأكتوبر .

وفيما يخص منافسات الدور النهائي للبطولة فيقام يوم 24 أغسطس على مستوى السيدات، بينما تقام مباراة نهائي كأس مصر رجال يوم 25 أغسطس وتقام جميع المباريات بنفس الصالة .

تمكن فريق النادي الأهلي للناشئين تحت 20 سنة من تحقيق لقب بطولة دوري الجمهورية لموسم 2019/2020 بعد الفوز على نظيره الجزيرة مساء اليوم الأربعاء بنتيجة 55-44 ، وأقيمت مباريات الدور النهائي من مسابقة دوري الجمهورية تحت 20 سنة على ملاعب نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر بمشاركة الأهلي والجزيرة والأوليمبي والشمس.

وحقق النادى الأهلى بطولة الجمهورية لكرة السلة بنات تحت 18 سنة بعد الفوز على سموحة بنتيجة 55/53 ومن قبل سموحة فقد تغلب الأحمر في كل المواجهات التي خاضها في منافسات الدور النهائي امام كل من الزمالك و هليوبوليس و الصيد و الزهور على الترتيب ، بينما حل سموحة في المركز الثالث من البطولة ، كما تغلب فريق بنات الصيد على هليوبوليس وتوج بالمركز الثانى ، بينما حل هليوبوليس رابعا .