شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخطر سموحة بسلبية العينة قبل موقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن عمرو اسماعيل مدير شئون اللاعبين بنادى سموحة تلقى ناديه اخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسه دكتور محمد سلطان يفيد سلبية مسحة كورنا للفريق بالكامل جهاز فنى وطبى وادارى ولاعبين وعاملين قبل مواجهه بيراميدز، والمقرر لها التاسعة مساء على ملعب استاد الاسكندريه فى اطار مواجهات الجوله الحادى والعشرين لمسابقه الدورى العام.

ويختتم الفربق تدريباته فى السادسة مساء اليوم على ملاعب سموحه قبل اختيار 20 لاعب للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراه الغد ، ويسعى حماده صدقى المدير الفني للفريق السكندري لتحقيق فوز وثلاث نقاط تعزز من موقف الفريق نحو الزحف بالمربع الذهبى بعد سلسله من التعادلات الاخيره امام انبى و المقاولون العرب.

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