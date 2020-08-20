شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة محمود متولي للأهلي بعد إجرائه جراحة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمود متولي مدافع النادي الأهلي جراحة الرباط الصليبي اليوم الخميس، وسيغادر اللاعب المستشفى غداً، الجمعة، وأجرى اللاعب الجراحة بنجاح، والتي تمت تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية بالنادى، وفضل محمود متولى إجراء الجراحة في القاهرة لثقته فى الدكتور أحمد عبد العزيز ولعدم إهدار الوقت فى التحضير للسفر، خاصة فى ظل صعوبة الطيران بعد أزمة كورونا.

ويحتاج محمود متولي لفترة علاج تصل لـ9 أشهر وفقا للبروتوكول العالمى لعلاج الصليبي، مما يعني عودته مطلع شهر يونيو المقبل.

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وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى، على زيارة متولى للاطمئنان على حالته بعد جراحة الرباط الصليبي خلال الساعات الماضية، ورافق الخطيب فى الزيارة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق، وشد الخطيب من أزر اللاعب، وتمنى له الشفاء والعودة بشكل أقوى للملاعب، مؤكدًا دعم النادى له فى هذه المحنة، وثقة الجميع فى عزيمته وقدرته على تخطى الإصابة والعودة لدعم الفريق من جديد.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).