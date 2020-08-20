قمة الزمالك والأهلي.. مجدي عبد الغني يستشهد لمصراوي بمباراة 86

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال مجدي عبد الغني، نجم الأهلي الأسبق، إن مباراة القمة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز ستتأثر فنياً وبدنياً بعد فترة التوقف الطويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": الأمور حالياً بين الناديين من ناحية الشحن هدأت لحد ما وأفضل مما كانت عليه قبل توقف النشاط الكروي لأنها كانت مشتعلة للغاية عقب أحداث مباراة السوبر المحلي بالإمارات".

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وأضاف لاعب الأهلي الأسبق:"أري أن الجهاز الفني للأهلي يجب أن يختار البدائل الأنسب لأي غيابات وأعتقد أن لديه لاعبين مميزين في كل مركز وعليه أن يقوم بتهيئتم نفسياً من الآن فمباراة القمة بطولة في حد ذاتها، ولها حسابات واهتمامات خاصة من جمهور الكرة المصرية والوطن العربي بشكل عام، وأعتقد أن الأهلي مطالب بالتعادل على اقل تقدير وعدم الخسارة أمام الزمالك".

واسترسل:"عام 86 كان الأهلي قد حسم الدوري ثم واجه الزمالك ومع ذلك رفضنا الخسارة وخرج اللقاء وقتها بالتعادل الإيجابي حيث سجل أشرف قاسم هدف الأبيض في الدقيقة الأول ثم سجلت أنا هدف التعادل فخسارة القمة وقتها كان سيٌفسد فرحة جماهير الأهلي بالدوري، وأعتقد أنه وفقاً لمستويات الناديين فإن مباراة السبت قد تخرج بالتعادل".

وأتم لاعب الأهلي الأسبق تصريحاته بـ:"الأهلي لن يتأثر بالغيابات وأرى أنه لو فاز على الزمالك على الجهاز الفني أن يلعب المباريات القادمة بعدد من الناشئين من اللاعبين الكبار بحيث يتم منح الفرصة للجميع وعدم إرهاق العناصر الأساسية قبل مباراتي الوداد المغربي بالبطولة الأفريقية".