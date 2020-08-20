تعرف على حكم القمة.. العودة لإدارة "ديربي مصر" بعد 13 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الكرواتي إيفان بيبك لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة 21 في بطولة الدوري المصري الممتاز السبت المقبل.

الكرواتي إيفان بيبك يبلغ 43 عاماً وحصل على الشارة الدولية منذ عام 2003، وأدار مباراتين من قبل للنادي الأهلي في الدوري المصري.

عودة بعد 13 عاماً

أدار إيفان مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2007-2008 على استاد القاهرة الدولي وفاز وقتها الأحمر بهدف سجله محمد أبو تريكة.

ونال خمسة لاعبين من الزمالك كروات صفراء وقتها، حيث حصل محمد عبد المنصف ووسام العبدي وعلاء عبد الغني وعبد الحليم علي وأسامة حسن على إنذارات.

ومن الأهلي حصل الثلاثي أنيس بوجلبان وحسن مصطفى ومحمد بركات على كروت صفراء.

ويعود إيفان لإدارة المباراة الثانية له في القمة الأشهر في إفريقيا والوطن العربي بين الأهلي والزمالك على نفس الملعب ولكن بدون حضور جماهيري.



مباراة التوتر

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في الموسم الماضي أدار بيبك مباراة سيطر عليها التوتر بين الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز وفاز بيراميدز بهدف نظيف للبرازيلي كينو.

وأشهر الحكم الكرواتي البطاقة الصفراء 8 مرات في مباراة الأهلي وبيراميدز التي أقيمت 18 أبريل 2019.

لاعبو الأهلي حصلوا على 5 إنذارات في المباراة، حيث نال أحمد فتحي وجيرالدو ومروان محسن ومحمد الشناوي وعمرو السولية على كروت صفراء.

وفي فريق بيراميدز حصل أحمد أيمن منصور وعمر الميداني وعلي جبر على إنذارات.

الموسم الحالي

في الموسم الحالي أدار إيفان بيبك 33 مباراة في مسابقات مختلفة، من بينها مباراة في تصفيات دوري أبطال أوروبا، ومباراتين في تصفيات الدوري الأوروبي، ومباراتين في الدوري الأوروبي.

وفي الدوري السعودي أدار 4 مباريات، بالإضافة إلى مباراتين في كأس الملك بالسعودية، وخلال مبارياته كلها هذا الموسم أشهر الطرد المباشر مرة واحدة فقط في الدوري الكرواتي.

وطرد إيفان بيبك 10 لاعبين بعدما منح كل منهم إنذارين خلال مباراة واحدة، من بينهم 4 حالات في الدوري السعودي، وثلاثة في الكرواتي، وحالتين في دوري الأبطال وحالة في الدوري الأوروبي.