طاقم تحكيم كرواتي لمباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي.

ويلتقي الزمالك والأهلي ضمن الجولة الـ21 لمسابقة الدوري الممتاز، في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة حكم ساحة ايڤان بيبك، ويعاونه جوران پاتاكي، وايڤيكا مودريتش، والحكم الرابع فران يوڤيتش.

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فيما يتواجد كحكم فيديو جوران جابريلو، وحكم فيديو مساعد توميسلاڤ پيتروڤيتش.

كما كلفت لجنة الحكام الكابتن جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 56 نقطة، فيما يحل الزمالك ثانيا برصيد 39 نقطة.