النني يعلن انتهاء علاقته ببشكتاش ويوجه رسالتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن محمد النني متوسط ميدان آرسنال ومنتخب مصر انتهاء علاقته ببشتكاش التركي بعدما فشلوا في التوصل لاتفاق حول تجديد إعارته، بعد انتهاء موسم 2019-2020.

وقال النني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أمس كان أخر أيامي في اسطنبول والجماهير جعلوا الأمور عاطفية للغاية بالنسبة لي من خلال قدر الحب الذي شهدته من جانبهم."

وتابع النني تصريحاته قائلًا: "جماهير بشكتاش: لقد لمسنى الأمر حقًا، وسوف أكون ممتنًا للغاية، وللإدارة والزملاء: لقد كان موسمًا مليئًا بالذكريات، وبنهاية رائعة بالتأهل لدوري الأبطال، وشكرًا للجميع."

ولعب محمد النني موسمًا على سبيل الإعارة في صفوف بشكتاش، ولم يقم النادي بتفعيل بند حق الشراء، كما لم يتوصل لاتفاق حول تجديد الإعارة.