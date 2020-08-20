أورساتو يدير نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يتولى الحكم الإيطالي دانيلي أورساتو مسؤولية إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأحد المقبل في لشبونة بين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ونال أورساتو -44 عامًا- شارة التحكيم الدولي منذ عام 2010، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها إدراة نهائي إحدى البطولات الأوروبية الكبرى.

وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم -يويفا- اليوم الخميس، يحمل مساعدو أورساتو الجنسية الإيطالية أيضًا، وكذلك الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو -فار-.