بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم 20/8/2020 في الدوري السعودي

يستعد الأهلي السعودي لملاقة نظيره الهلال، مساء اليوم الخميس 20 أغسطس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة»، عندما يحل الزعيم ضيفاً على الراقي لتقام مباراة بينهما ضمن فعاليات الجولة السادسة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين.

متابعو وزوار موقع «الوفد» سيكونو على موعد مع نقل رابط مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم، والمقرر لها في تمام الساعة 08:55 مساءً بتوقيت (مكة المكرمة)، أي العاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت (أبو ظبي)، وستذاع على الهواء عبر قناة السعودية الرياضية 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

يدخل الأهلي مباراة اليوم باحثاً عن تحقيق فوز يداوي جرحه بعد

الخسارة التي تلقاها على يد الفيصلي بنتيجة هدفين دون رد بالجولة الماضية من الدوري السعودي، ولهذا فإن الإمبراطور مطالب بتحقيق الفوز ولا شيئ سواه للمحافظة على مركزه الثالث في جدول الترتيب.

لعب الراقي حتى الآن ثلاث مباريات منذ عودة الدوري من التوقف بسبب أزمة كورونا، نجح في الفوز في مباراتين على حساب الحزم والاتحاد، وخسر في واحدة.

ويتربع أهلي جدة حالياً بالمركز الثالث في الجدول برصيد 43 نقطة، حصدهم من الفوز في 13 مباراة والتعادل في

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4، وتلقى ثمانِ خسائر حتى الآن.

أما الهلال فيحتل قمة جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، حصدهم من خوض 25 مباراة، فاز في 18 وتعادل في 6 وخسر لقاء وحيد، ويدخل الموج الأزرق مباراته أمام الأهلي باحثاً عن حصد النقاط الثلاث من أجل الابتعاد أكثر بالصدارة وحسم اللقب مبكراً.

اسنقر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي، وجاءت تشكيلة الهلال المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله معيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، جانغ هيون سو، مدالله العليان

الوسط: محمد كنو، سالم الدوسري، كويلار، جيوفينكو، أندري كاريلو

الهجوم: بافيتيمبي جوميز

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر