تشكيل الأهلي أمام الهلال في المباراة المرتقبة بالدوري السعودي

أعلن فلادان ميلويفيتش المدير الفني لفريق الأهلي، تشكيل لاعبيه في مواجهة الهلال التي تنطلق بعد قليل، في إطار منافسات الجولة 26 للدوري السعودي.

ويمثل الأهلي في اللقاء كل من

.."محمد العويس في حراسة المرمى، عبدالله حسون ، محمد خبراني ، محمد عبد الحكيم ، لوكاس ليما ، محمد المجحد ، علي حسن الأسمري ، ساريتش ، عبد الرحمن عبدالله ، عمر السومة ، عبد الفتاح عسيري ".ويتصدر الهلال المنافسات حتى الآن برصيد 60 نقطة من 25 مباراة خاضها الفريق، بينما يحتل الأهلي الترتيب الثالث برصيد 43 نقطة.