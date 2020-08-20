يلا شوت بث حي HD كورة لايف مباراة الهلال live اليوم الخميس 20 اغسطس .. رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد الأهلى yalla shoot

مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اون لاين كورة، كلاسيكو الدورى السعودى، أهلى جدة يأمل في الثأر من المتصدر الهلال بالجولة 26 مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اون لاين كورة، الجدير بالذكر أن لقاء الفريقين في الدور الأول والذى أقيم بالأسبوع الحادي عشر، بث مباراة الهلال والاهلي انتهى لصالح الهلال بالفوز بنتيجة 3-1، بعد مباراة الكلاسيكو السعودي بين أهلي جدة والهلال والقنوات الناقلة قناة السعودية الرياضية

2020 KSA Sport .

بث مباشر مباراة الهلال والاهلي كورة لايف ,ويدخل فرقة رياضية الاهلى ذو الترتيب الـ3 محفل اليوم في مُواجهة الهلال الذى انهزم في مواجهتِه من قبل ذلك السيزون ويسعى لتعويض تلك الخساراه بواسطة اجتماع اليوم نادي الاهلى آت من خساراه فى المباراه السابقه في مُواجهة فرقة رياضية الفيصلى بثنائية للاشئ لعب النادي

فى الدورى 25 مباراه ربح فيهم فى 13 اجتماع وتعادل فى اربعه وانهزم 8 ماتشات وجمع 43 نقطه حتى هذه اللّحظة فى بطوله الدورى ,اونلاين مباراة الهلال والاهلي .

في المقابل يتواجد “الاهلي” في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق نقطة واحدة عن الرابع “الفيصلي” الذي تعادل مع اتحاد جدة أمس لحساب الجولة ذاتها.