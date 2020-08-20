بث مباشر | يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم 20/8/2020 في الدوري السعودي قناة الاتحاد الاسيوي مباشر

ويعلم الفريق الأهلاوي جيدًا أن النقاط الكاملة في هذه القمة الكلاسيكية لا بديل عنها بأي حال من الأحوال حتى وإن كانت المواجهة أمام الزعيم، وذلك في حالة أراد الاستمرار في المحافظة على مركزه الثالث في الترتيب المؤهل بشكل مباشر إلى النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال آسيا، ولعل ما يضع الضغط بشكل أكبر على فريق الأهلي أن فارق النقاط بينه وبين صاحب المركز الرابع إضافة إلى صاحب المركز الخامس ليس كبير على الإطلاق مما يعني أن تعثره سوف يؤدي مباشرة إلى فقدان مكانه الحالي.

آخر إِستعدادات الهلال قبل ملاقاة الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين الخميس:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد الهلال

مباراة الأهلي والهلال بث مباشر، وسوف يدخل

فريق الهلال مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الأهلي، وهو يتواجد في الوقت الراهن في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الهلال في حصد 60 نقطة في رصيده حتى هذه اللحظة بعدما خاض 25 جولة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ونجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في 18 مباراة من أصل 25 جولة خاضها في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الهلال إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما سقط

فريق الهلال في فخ التعادل في ست مباريات فقط لا غير، ومن الناحية التهديفية نجح فريق الهلال في تسجيل 62 هدفًا في مرمى منافسيه، فيما استقبلت شباك فريق الهلال 21 هدفًا.

وبات الزعيم يدرك جيدًا أن تتويجه بلقب النسخة الحالية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين هي مجرد مسألة وقت فقط لا غير، وخاصة بعدما توسع الفارق بينه وبين ملاحقه المباشر وغريمه التقليدي فريق النصر صاحب المركز الثاني، حيث وصل الفارق بينهما حاليًا إلى تسع نقاط كاملة قبل بضعة جولات قليلة من نهاية مشوار الموسم الحالي، ومن المؤكد أن حسم ذلك اللقب سوف يمنح فريق الهلال دفعة معنوية في غاية الأهمية قبل استئناف مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا التي سيدافع فيها عن لقبه للموسم الثاني على التوالي.