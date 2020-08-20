الكرواتي إيفان بيبك حكماً لقمة الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي المقرر اقامتها في التاسعة من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز .

على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك.

مساعد أول: جوران پاتاكي .

مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش .

حكم رابع: فران يوڤيتش.

حكم فيديو: جوران جابريلو.

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش .

كما كلفت لجنة الحكام جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

من مساء السبت المقبل بستاد القاهرة الدولي ضمن الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز .على النحو التالي:حكم ساحة: ايڤان بيبك.مساعد أول: جوران پاتاكي .مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش .حكم رابع: فران يوڤيتش.حكم فيديو: جوران جابريلو.حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش .كما كلفت لجنة الحكام جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في المباراة.

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