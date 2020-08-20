اخبار الرياضه

النصر يتقدم على التعاون بثنائية في الشوط الأول من مواجهة الدوري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انتهى الشوط الأول من مواجهة فريقي النصر والتعاون بتقدم، الأول بثنائية دون رد، خلال المباراة الجارية بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري

السعودي.
افتتح عبد الرزاق حمدالله أهداف اللقاء عند الدقيقة الخامسة، قبل أن يضاعف نور الدين أمرابط تقدم النصر عند الدقيقة 17.
ويخوض فريق النصر المباراة محتلاً وصافة الترتيب برصيد 51 نقطة، بعد الهلال صاحب الصدارة برصيد 60 نقطة.
بينما يخوض فريق التعاون اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر يتقدم على التعاون بثنائية في الشوط الأول من مواجهة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا