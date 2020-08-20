النصر يتقدم على التعاون بثنائية في الشوط الأول من مواجهة الدوري

انتهى الشوط الأول من مواجهة فريقي النصر والتعاون بتقدم، الأول بثنائية دون رد، خلال المباراة الجارية بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري

السعودي.افتتح عبد الرزاق حمدالله أهداف اللقاء عند الدقيقة الخامسة، قبل أن يضاعف نور الدين أمرابط تقدم النصر عند الدقيقة 17.ويخوض فريق النصر المباراة محتلاً وصافة الترتيب برصيد 51 نقطة، بعد الهلال صاحب الصدارة برصيد 60 نقطة.بينما يخوض فريق التعاون اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 32 نقطة.