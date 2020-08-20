قناة السعودية الرياضية 1 بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السعودي

تنقل مباراة “الهلال والاهلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”. تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:55 بتوقيت السعودية، 19:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت جرينتش، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة). يحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 11 نقطة عن خصمه الليلة وصاحب المركز الثالث “أهلي جدة”. نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 11 نقطة عن خصمه الليلة وصاحب المركز الثالث “أهلي جدة”. في المقابل يتواجد “الاهلي” في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق نقطة واحدة عن الرابع “الفيصلي” الذي تعادل مع اتحاد جدة أمس لحساب الجولة ذاتها. تجدون هنا ( مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر ) تجدون هنا ( رابط البث المباشر لمباراة الهلال والاهلي اليوم ) الترتيب برصيد 43 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق نقطة واحدة عن الرابع “الفيصلي” الذي تعادل مع اتحاد جدة أمس لحساب الجولة ذاتها.

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