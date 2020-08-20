يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو أهداف مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي، ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 20-8-2020 في الجولة 26، من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنطلق مباراة القمة بين “الهلال والاهلي” في تمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، 17:55 بتوقيت جرينيتش.

تذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى ويعلق عليها المعلق الرياضي “فهد العتيبي”، وتقام على ارضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، والمعروف بمسمى الجوهرة المشعة،

ويتواجد أهلي جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، جمعها من 25 مباراة حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 4 مباريات وتلقى 8 هزائم هذا الموسم، ويبتعد بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الرابع.

Advertisements

فى المقابل يعيش الهلال واحدًا من أفضل مواسمه الكروية، حيث استطاع أن يتوج بطلا لدوري أبطال آسيا في نسختها الأخيرة، وها هو قاب قوسين أو أدنى من إحراز لقب الدوري السعودي خاصة وأنه يبتعد بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

ويتواجد الهلال صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة جمعها من 25 مباراة حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 62 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

قم بتحديث الصفحة باستمرار..

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر | فيديو أهداف مباراة الهلال والاهلي فى الدوري السعودي

أقرأ ايضا..