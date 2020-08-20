بث مباشر | نتيجة مباراة الهلال والاهلي فى الدوري السعودي

يستضيف أهلي جدة نظيره الهلال ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 20-8-2020 في الجولة 26، من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينطلق الكلاسيكو بين “الهلال والاهلي” في تمام الساعة 19:55 بتوقيت مصر، 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، 17:55 بتوقيت جرينيتش.

وتذاع المباراة عبر قناة السعودية الرياضية الأولى ويعلق عليها المعلق الرياضي “فهد العتيبي”، وتقام على ارضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، والمعروف بمسمى الجوهرة المشعة،

ويتواجد أهلي جدة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، جمعها من 25 مباراة حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 4 مباريات وتلقى 8 هزائم هذا الموسم، ويبتعد بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الرابع.

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فى المقابل يعيش الهلال واحدًا من أفضل مواسمه الكروية، حيث استطاع أن يتوج بطلا لدوري أبطال آسيا في نسختها الأخيرة، وها هو قاب قوسين أو أدنى من إحراز لقب الدوري السعودي خاصة وأنه يبتعد بفارق 9 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

ويتواجد الهلال صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة جمعها من 25 مباراة حيث حقق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 62 هدفا واستقبلت شباكه 21 هدفا.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين بالجولة الـ11 من الدوري السعودي، قد شهد فوز الهلال بنتيجة 3-1، سجل للزعيم (سالم الدوسري، جوميز، على عبد الحي)، وسجل هدف الاهلي الوحيد نجمه السوري (عمر السومة).

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