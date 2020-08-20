الاتحاد المصري يستعين بطاقم تحكيم كرواتي لإدارة قمة الاهلي والزمالك

استعان الاتحاد المصري لكرة القدم بطاقم تحكيم كرواتي لإدارة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، ضمن الجولة 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.
وأكدت لجنة حكام الاتحاد المصري برئاسة “وجيه أحمد” اختيارها لطاقم التحكيم الكرواتي بقيادة “إيفان بيبك” كحكم ساحة، على أن يكون الحكم المصري “جمال صدقي” مراقبًا للمباراة.
وسيتواجد على في غرفة التحكيم على تقنية الفار (الفيديو المساعد) الحكم جوران جابريلو، وسيساعده الحكم توميسلاف بيتروفيتش.
والتالي الأسماء الكاملة لطاقم التحكيم الكرواتي:
حكم ساحة: إيفان بيبك
مساعد أول: جوران پاتاكي
مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش
حكم رابع: فران يوڤيتش
حكم فيديو: جوران جابريلو
حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش
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