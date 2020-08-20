بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والاهلي” في أهم مباريات اليوم الخميس 20-8-2020 في الجولة 26، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”. تنقل مباراة “الهلال والاهلي” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”. تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:55 بتوقيت السعودية، 19:55 بتوقيت مصر، 17:55 بتوقيت جرينتش، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة). يحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة، بفارق 9 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 11 نقطة عن خصمه الليلة وصاحب المركز الثالث “أهلي جدة”. في المقابل يتواجد “الاهلي” في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق نقطة واحدة عن الرابع “الفيصلي” الذي تعادل مع اتحاد جدة أمس لحساب الجولة ذاتها. اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر فيديو مباراة الهلال والاهلي ..

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